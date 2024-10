Jimmy Carter ha 100 anni

Oggi compie cent’anni Jimmy Carter, il presidente statunitense più longevo di sempre e l’unico ad aver raggiunto questa età. Carter governò tra il 1976 e il 1981, in un periodo molto complicato: la sua presidenza fu caratterizzata soprattutto dalla crisi legata al rapimento di 53 dipendenti dell’ambasciata statunitense di Teheran, in Iran, quella che divenne nota come “crisi degli ostaggi”. Nel corso degli anni è stato ricordato come un presidente dalle buone intenzioni, ma spesso poco capace di metterle in pratica.

Carter nacque nel 1924 da una famiglia di agricoltori di Plains, una piccola città della Georgia. Dopo aver prestato servizio in marina si laureò in fisica nucleare e tecnologia dei reattori: grazie alla sua formazione venne arruolato nel programma degli Stati Uniti sui sottomarini nucleari e una volta tornato in Georgia si dedicò a coltivare e vendere arachidi. Nel 1962 fu eletto senatore per lo stato e nel 1971 divenne governatore.

Quando cominciò a fare campagna per le primarie del Partito Democratico in vista delle successive presidenziali, Carter non era tra i candidati più in vista, anzi: tuttavia vinse sia quelle sia le elezioni contro il candidato del Partito Repubblicano, Gerald Ford, che era stato vicepresidente di Richard Nixon e lo aveva sostituito dopo le dimissioni nel 1973 legate allo scandalo del Watergate.

Anche a causa della crisi degli ostaggi, perse alle presidenziali del 1980, diventando uno dei pochissimi presidenti degli Stati Uniti a non venire rieletti per un secondo mandato, come poi George H.W. Bush e Donald Trump. In ogni caso, Carter riuscì a sfruttare la sua influenza e la sua notorietà per sostenere numerose campagne per i diritti civili e nel 2002 ricevette il Premio Nobel per la Pace grazie al suo «sforzo decennale nel trovare soluzioni pacifiche a conflitti internazionali», come quello che portò all’accordo di pace tra Israele ed Egitto nel 1979.

Carter ha continuato a vivere a Plains, dove gli è stata dedicata un’installazione a forma di arachide gigante che ha un sorriso ispirato proprio al suo.

