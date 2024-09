È morto l’ex giocatore di basket Dikembe Mutombo

È morto martedì Dikembe Mutombo, ex giocatore di basket con un lungo passato nella NBA, la lega professionista statunitense e la più importante al mondo. Mutombo, originario della Repubblica Democratica del Congo, aveva 58 anni: è morto per un tumore al cervello, secondo quanto comunicato dalla NBA.

Mutombo giocò nella NBA fra il 1991 e il 2009, periodo in cui fu uno dei migliori difensori del campionato, uno dei tre capaci di vincere per quattro volte il premio di miglior difensore della stagione (gli altri due sono Ben Wallace e Rudy Gobert). Era alto 218 centimetri e usava la sua grande altezza e il suo tempismo soprattutto per stoppare gli avversari, cioè bloccarne i tiri a canestro: è il secondo giocatore di sempre per numero di stoppate in NBA dietro a Hakeem Olajuwon, con 3.289.

Era solito festeggiare queste azioni difensive facendo segno del “no” con l’indice, come a dire all’avversario stoppato: «Non puoi segnare». Il gesto diventò il suo simbolo e fu ripreso anche in alcuni spot televisivi con Mutombo protagonista, nonostante gli arbitri cominciarono a punirlo con un fallo tecnico, considerandolo antisportivo (per questo, Mutombo cominciò ad agitare il dito non direttamente verso gli avversari, ma rivolto al pubblico o alle telecamere presenti vicino al canestro).

Mutombo giocò con molte squadre, fra cui i Denver Nuggets, gli Atlanta Hawks e gli Houston Rockets. Era molto forte anche nel prendere i rimbalzi, cioè nel raccogliere per primo la palla al volo dopo un tiro sbagliato da compagni o avversari, mentre come attaccante non fu mai troppo incisivo: la sua miglior stagione da questo punto di vista fu la prima, quando segnò in media 16,6 punti a partita. Alla fine della carriera era diventato un ambasciatore della NBA e dei suoi programmi di solidarietà, soprattutto quelli che coinvolgevano il continente africano.