Israele sta continuando a bombardare il Libano

Domenica l’esercito israeliano ha ripreso a bombardare varie zone del Libano, come fa ormai da giorni con l’obiettivo dichiarato di colpire edifici e strutture del gruppo politico e militare libanese Hezbollah, che però molto spesso si trovano in zone densamente popolate dai civili. L’esercito ha detto di aver ucciso Nabil Kaouk, un importante leader di Hezbollah. Venerdì con un bombardamento aveva ucciso anche lo storico capo del gruppo, Hassan Nasrallah.

L’agenzia di stampa nazionale del Libano ha scritto che 11 persone sono state uccise in un bombardamento sulla città di Ain, nella valle della Beqaa, nella parte orientale del Libano. Il Programma alimentare mondiale (PAM, o WFP con la più nota sigla inglese), l’agenzia dell’ONU che si occupa dell’assistenza alimentare nel mondo, ha detto che avvierà un’operazione di emergenza per fornire assistenza a circa un milione di persone sfollate in Libano.