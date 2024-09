Le prime proiezioni alle elezioni tedesche del Brandeburgo danno avanti i Socialdemocratici

Le prime proiezioni per le elezioni nello stato tedesco orientale del Brandeburgo, in Germania, danno avanti i Socialdemocratici (SPD), il partito di centrosinistra che governa la Germania: le proiezioni danno l’SPD al 30,7 per cento, e al secondo posto il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), con il 29,6 per cento.

Al terzo posto è dato il partito populista e filorusso di Sahra Wagenknecht (BSW), col 13,1 per cento dei voti, seguito dall’Unione Cristiano-Democratica (CDU), di centrodestra, che ha ottenuto l’12,1.

Il voto nel Brandeburgo è considerato un’importante prova per il governo del cancelliere Socialdemocratico Olaf Scholz. L’SPD governa questo stato fin dalla riunificazione del paese, nel 1990, e fino all’ultimo i sondaggi lo hanno dato testa a testa con l’AfD, che nelle ultime settimane è andato benissimo anche alle elezioni locali in Turingia e Sassonia, altri due stati della Germania nord-orientale. In Turingia l’AfD ha vinto delle elezioni statali, per la prima vittoria dalla Seconda guerra mondiale, dopo essersi rafforzato molto, negli ultimi anni, fino a diventare il partito più forte nella Germania orientale.

Il governatore uscente Dietmar Woidke, che è Socialdemocratico e punta al quarto mandato, ha detto dopo la diffusione dei primi exit poll che l’obiettivo del suo partito era evitare che il Brandeburgo fosse marchiato «con un grande timbro marrone», colore che in Germania è tradizionalmente associato al Nazismo, sia per il Partito nazista di Adolf Hitler che per il colore delle uniformi delle Sturmabteilung, organizzazione paramilitare legata al partito di Hitler.

Oltre che come un test per il governo di Scholz, le elezioni nel Brandeburgo sono considerate determinanti per la sua tenuta, al punto che si è parlato anche di possibili elezioni anticipate nel caso di una vittoria dell’AfD. Scholz è molto impopolare e proviene proprio dal Brandeburgo, e una sconfitta per l’SPD potrebbe comportare una crisi ancora più profonda per il suo governo: riferendosi a Scholz, Reuters ha scritto che queste elezioni avrebbero potuto «distruggerlo oppure farlo rinascere».