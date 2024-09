Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza e stanziato 20 milioni di euro per le alluvioni in Emilia-Romagna

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza per l’Emilia-Romagna e le Marche in seguito alle alluvioni degli ultimi giorni. Il provvedimento era stato proposto dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e riguarda le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oltre appunto alle Marche: è valido dal 17 settembre e durerà 12 mesi. Il Consiglio dei ministri ha anche stanziato 20 milioni di euro da destinare ai primi interventi urgenti in Emilia-Romagna, tra cui quelli per dare assistenza alla popolazione e quelli per il ripristino dei servizi e delle infrastrutture; alle Marche invece saranno destinati 4 milioni di euro. In entrambi i casi gli interventi sono finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali.

– Leggi anche: Cosa è stato fatto e cosa no per proteggere l’Emilia-Romagna dagli allagamenti