Ci sono più di mille sfollati per le alluvioni in Emilia-Romagna

Le piogge intense portate dalla tempesta Boris hanno provocato esondazioni, allagamenti e frane in diverse zone dell’Emilia-Romagna, dove da mercoledì era in vigore l’allerta rossa per il maltempo, il livello più alto. Nei giorni scorsi Boris aveva già causato grosse inondazioni e la morte di una ventina di persone nell’Europa centrale. Nella notte tra mercoledì e giovedì ha creato disagi soprattutto in provincia di Ravenna: tra i comuni colpiti ci sono Faenza e Castel Bolognese, che avevano già subìto gravi danni in seguito alle alluvioni del maggio del 2023.

A Faenza sono straripati i fiumi Marzeno e Lamone, con il risultato che buona parte del territorio del comune è allagata. A Castel Bolognese, a pochi chilometri da lì, è straripato anche il Senio, provocando inondazioni che si stanno avvicinando al centro. In tutta la regione ci sono oltre mille sfollati: la prefettura di Ravenna ha comunicato che circa 800 persone sono state evacuate in provincia di Ravenna, tra cui 130 a Brisighella, dove ci sono state frane su varie strade.

Le forti piogge hanno creato disagi anche nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Rimini. Nel bolognese hanno dovuto lasciare le loro case 165 persone, 120 delle quali a Budrio, mentre a Rimini le mareggiate hanno allagato diversi stabilimenti balneari. Jader Dardi, sindaco di Modigliana, in provincia di Forlì-Cesena, ha detto all’ANSA che la situazione rischia di essere ancora più grave rispetto a quella del 2023.

Il Comune di Bologna ha disposto l’evacuazione di diversi edifici a causa dell’innalzamento delle acque del torrente Savena, che scorre nella parte orientale della città, e nella notte è stata diffusa un’allerta anche per il livello delle acque del Ravone, che attraversa il centro. Altre decine di persone sono state evacuate a Loiano, Fontanelice, Molinella, Monterenzio, Imola, Castel Maggiore e Castel San Pietro Terme. In tutta la provincia ci sono strade e ponti chiusi o percorribili con limitazioni.

In seguito all’allerta rossa la presidente regionale Irene Priolo aveva disposto per giovedì la chiusura delle scuole nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Nelle prossime ore la situazione dovrebbe migliorare, ma nel frattempo sindaci e autorità locali hanno chiesto alle persone di restare ai piani alti delle case, evitare gli spostamenti non necessari e, quando possibile, ricorrere allo smart working.

