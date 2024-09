Le foto e i vincitori dei premi Emmy 2024

Shōgun e Hacks sono state premiate rispettivamente come miglior serie drammatica e miglior serie comedy ai premi Emmy, i più importanti dedicati alla tv americana, nella cerimonia che si è svolta nella notte tra domenica e lunedì a Los Angeles.

Shōgun, remake di un’omonima serie degli anni Ottanta ambientata nel Giappone del diciassettesimo secolo, è stata la serie che ha ottenuto più premi dell’intera edizione: oltre a quello più prestigioso ne ha ricevuti altri 17, con 25 nomination complessive. I protagonisti di Shōgun, Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, hanno vinto gli Emmy come miglior attore e migliore attrice in una serie drammatica. Tra gli altri, ha vinto anche il premio alla miglior regia.

Hacks ha ottenuto a sorpresa il principale riconoscimento per la serie comedy, a scapito di The Bear, che lo aveva ottenuto lo scorso anno, oltre al premio per la miglior attrice protagonista di una serie comedy, andato a Jean Smart, e quello per la miglior sceneggiatura. L’Emmy come miglior attore in una serie comedy è invece andato ancora a Jeremy Allen White, che interpreta il cuoco Carmy Berzatto in The Bear (lo aveva vinto anche nella scorsa edizione). The Bear ha vinto complessivamente 11 Emmy, compreso quello per la regia.

Baby Reindeer, la serie Netflix basata su una storia vera di stalking, ha ottenuto il premio di miglior miniserie. Richard Gadd, protagonista e sceneggiatore, ha vinto l’Emmy sia per la miglior sceneggiatura di miniserie che per miglior attore protagonista di miniserie. Ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista di miniserie Jessica Gunning, che interpreta Martha, la donna che lo perseguita nella serie. Nella stessa categoria Lamorne Morris ha vinto come attore non protagonista di miniserie per Fargo.

I migliori attori non protagonisti premiati per una serie drammatica sono stati Billy Crudup per The Morning Show ed Elizabeth Debicki per The Crown; quelli per una serie comedy Ebon Moss-Bachrach e Liza Colón-Zayas, che recitano entrambi in The Bear. Moss-Bachrach lo aveva vinto anche alla scorsa edizione. The Daily Show e The Traitors hanno vinto gli Emmy come miglior talk show e miglior reality.

Durante la cerimonia è stato omaggiato l’attore comico Bob Newhart, morto a luglio a 94 anni, e sono stati ricordati i 50 anni della popolare serie tv Happy Days. L’ultima edizione degli Emmy, che aveva premiato i programmi per la stagione 2022-2023, si era tenuta solo a gennaio, posticipata di qualche mese per via dello sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood. Quella di stanotte ha riguardato invece i programmi della stagione 2023-2024.

La lista di tutti i premi

Miglior serie drammatica

Shōgun

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Anna Sawai, Shōgun

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Billy Crudup, The Morning Show

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Elizabeth Debicki, The Crown

Miglior serie comedy

Hacks

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Jean Smart, Hacks

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Liza Colón-Zayas, The Bear

Miglior guest star (attore) in una serie drammatica

Néstor Carbonell, Shōgun

Miglior guest star (attrice) in una serie drammatica

Michaela Coel, Mr. & Mrs. Smith

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Will Smith, Slow Horses

Miglior regia in una serie drammatica

Frederick E.O. Toye, Shōgun

Miglior sceneggiatura in una serie comedy

Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky, Hacks

Miglior regia in una serie comedy

Christopher Storer, The Bear

Miglior miniserie

Baby Reindeer

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Richard Gadd, Baby Reindeer

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Lamorne Morris, Fargo

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film

Richard Gadd, Baby Reindeer

Miglior regia in una miniserie o film

Steven Zaillian, Ripley

Miglior reality competitivo

The Traitors

Miglior varietà sketch show

Last Week Tonight With John Oliver

Miglior varietà talk show

The Daily Show