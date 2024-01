Le foto e i vincitori degli Emmy

Nella notte tra lunedì e martedì a Los Angeles si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione degli Emmy, i più importanti premi della televisione americana. I due premi principali, quello per la miglior serie drammatica e per la miglior serie comedy, sono andati rispettivamente a Succession (che aveva ottenuto lo stesso riconoscimento lo scorso anno) e The Bear.

I protagonisti di Succession, Kieran Culkin e Sarah Snook, hanno vinto gli Emmy come migliore attore e migliore attrice in una serie drammatica, mentre Beef – Lo scontro si è aggiudicata il premio di miglior miniserie.

I premi come miglior attrice e miglior attore in una serie comedy sono invece andati a Quinta Brunson per Abbott Elementary e a Jeremy Allen White, che interpreta il cuoco Carmy Berzatto in The Bear.

I migliori attori non protagonisti premiati per una serie drammatica sono stati Matthew Macfadyen per Succession e Jennifer Coolidge per The White Lotus; quelli per una serie comedy Ebon Moss-Bachrach e Ayo Edebiri, che recitano entrambi in The Bear.

Steven Yeun e Ali Wong hanno vinto i premi come miglior attore e miglior attrice in una miniserie per le loro interpretazioni in Beef – Lo scontro; nella stessa categoria, i migliori attori non protagonisti sono stati Paul Walter Hauser (Black Bird) e Nicey Nash-Betts (Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer). The Daily Show With Trevor Noah e RuPaul’s Drag Race hanno vinto gli Emmy come miglior talk show e miglior reality.

Durante la cerimonia sono stati omaggiati lo sceneggiatore Norman Lear e l’attore Matthew Perry, noto soprattutto per la serie tv Friends, morti entrambi lo scorso anno.

Inizialmente la cerimonia degli Emmy avrebbe dovuto svolgersi il 18 settembre 2023, ma era stata spostata a causa dello sciopero degli attori e sceneggiatori di Hollywood indetto dopo che i principali sindacati e gli studios non avevano trovato un accordo sui contratti di categoria. L’ultima volta che gli Emmy erano stati posticipati fu più di vent’anni fa, in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

La lista di tutti i premi

Miglior serie drammatica

Succession

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Kieran Culkin, Succession

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Sarah Snook, Succession

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Matthew Macfadyen, Succession

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Miglior serie comedy

The Bear

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Miglior attrice non protagonista in una serie comedy

Ayo Edebiri, The Bear

Miglior guest star (attore) in una serie drammatica

Nick Offerman, The Last of Us

Miglior guest star (attrice) in una serie drammatica

Storm Reid, The Last of Us

Miglior sceneggiatura in una serie drammatica

Jesse Armstrong, Succession

Miglior regia in una serie drammatica

Mark Mylod, Succession

Miglior sceneggiatura in una serie comedy

Christopher Storer, The Bear

Miglior regia in una serie comedy

Christopher Storer, The Bear

Miglior miniserie

Beef – Lo Scontro

Miglior attore protagonista in una miniserie o film

Steven Yeun, Beef – Lo scontro

Miglior attrice protagonista in una miniserie o film

Ali Wong, Beef – Lo scontro

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film

Paul Walter Hauser, Black Bird

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film

Nicey Nash-Betts, Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Miglior sceneggiatura in una miniserie o film

Lee Sung Jin, Beef – Lo scontro

Miglior regia in una miniserie o film

Lee Sung Jin, Beef – Lo scontro

Miglior reality competitivo

RuPaul’s Drag Race

Miglior conduttore di reality

RuPaul, RuPaul’s Drag Race

Miglior varietà sketch show

Last Week Tonight With John Oliver

Miglior varietà talk show

The Daily Show With Trevor Noah