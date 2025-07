Il videogioco del momento è una specie di nuovo FarmVille

A giugno più di 16 milioni di utenti hanno giocato simultaneamente a Grow a Garden, un videogioco gratuito creato da un anonimo sviluppatore di 16 anni – BMWLux – sulla popolare piattaforma Roblox. È il numero di giocatori più alto mai registrato non soltanto su Roblox, ma in generale nel settore dei videogiochi online. Il record precedente, di 15 milioni di giocatori simultanei, era stato raggiunto nel 2020 da Fortnite, uno dei videogiochi in assoluto di maggior successo degli ultimi anni.

Come suggerisce il nome, lo scopo di Grow a Garden è fondamentalmente coltivare un appezzamento di terreno virtuale. All’inizio ogni giocatore ha a disposizione 20 Sheckles – la valuta interna del gioco – da usare per acquistare i primi semi. Con i profitti delle vendite è possibile acquistare altri semi, espandere il giardino, migliorare l’efficienza della produzione e sbloccare nuove aree.

In molti articoli e recensioni, Grow a Garden viene descritto come il “FarmVille della generazione Alpha”, le persone con meno di 15 anni. Per l’estetica e per alcune dinamiche di gioco infatti ricorda moltissimo FarmVille, un altro popolare videogioco a tema giardinaggio che nei primi anni Dieci del Duemila ebbe un successo enorme nella generazione dei millennial, quelli che ora hanno tra i 30 e i 45 anni circa.

Il fatto che un utente di Roblox sviluppi un gioco non è affatto insolito, dato che la piattaforma funziona proprio così: ogni utente può creare i propri videogiochi usando Roblox Studio, l’editor interno messo a disposizione dalla piattaforma. Una volta pubblicati, questi giochi – chiamati in gergo “esperienze” – diventano accessibili a tutti gli utenti. In questo modo Roblox ha reso ogni utente un potenziale sviluppatore creando una piattaforma che oggi offre milioni di giochi diversi.

Grow a Garden era stato pubblicato su Roblox lo scorso 26 marzo, e aveva attirato da subito l’attenzione di alcuni tra gli sviluppatori più attivi della piattaforma. Uno di loro è Janzen Madsen, il fondatore di Splitting Point Studios, forse il collettivo di sviluppo più importante di Roblox, conosciuto per aver creato alcune delle esperienze più popolari della piattaforma, tra cui The Crusher.

Ad aprile, quando Grow a Garden era giocato solo da poche migliaia di utenti, Splitting Point Studios ne aveva acquistato metà della quote, intuendo il potenziale della sua meccanica di gioco. Successivamente si era unita anche DoBig Studios, una società di sviluppo con sede in Florida. Insieme hanno curato i successivi aggiornamenti, migliorando alcune funzionalità del gioco e potenziandone le prestazioni e la visibilità sulla piattaforma. Madsen ha detto che BMWLux, l’utente 16enne che ha creato il gioco, possiede il 50 per cento della proprietà e continua a essere coinvolto nello sviluppo.

Secondo il giornalista esperto di cultura di internet del New York Times Kieran Press-Reynolds, Grow a Garden funziona così bene anche perché le piante continuano a crescere anche quando il giocatore è offline. Questa particolarità lo rende molto adatto a sessioni brevi o saltuarie, e incoraggia i giocatori a tornare continuamente sul gioco per controllare i cambiamenti.

Un’altra ragione che induce a stare molto tempo su Grow a Garden è la pervasività di offerte limitate nel tempo. Alcuni negozi all’interno del gioco cambiano assortimento ogni cinque minuti, mentre ogni settimana vengono introdotti nuovi oggetti esclusivi disponibili solo per un periodo breve. «Ogni piccolo elemento è stato progettato per tenere incollati i giocatori, compresa la possibilità di rubare oggetti dalle fattorie degli altri utenti», ha scritto Reynolds.

Attorno a Grow a Garden si è sviluppata anche un’economia sommersa in cui i giocatori comprano e vendono oggetti di gioco rari in cambio di vero denaro. Tra gli oggetti più richiesti ci sono animali domestici speciali (come orsi polari, fenicotteri o draghi), semi rari che fanno crescere piante esotiche, e potenziamenti che accelerano la crescita o aumentano i guadagni nel gioco. Le transazioni avvengono fuori da Roblox, su gruppi Discord privati o siti web dedicati, dove gli utenti pubblicano annunci e concordano i pagamenti, spesso via PayPal o con criptovalute.

