La cerimonia dei premi Emmy è stata rinviata a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood

La 75esima edizione degli Emmy Awards – i premi televisivi più importanti degli Stati Uniti – che si sarebbe dovuta svolgere il 18 settembre 2023 è stata spostata a data da destinarsi a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood, indetto dopo che i principali sindacati e gli studios non avevano trovato un accordo sui contratti di categoria. L’ultima volta che gli Emmy furono posticipati fu più di vent’anni fa, in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

Gli attori membri del SAG-AFTRA, il sindacato che ha indetto lo sciopero e a cui appartengono quasi tutti gli attori di Hollywood, non possono lavorare sui set cinematografici o promuovere i loro film, e questo include presenziare alle cerimonie di premiazione come gli Emmy. In più, per cerimonie di questo tipo servono molti sceneggiatori, per scrivere i monologhi e le battute dei conduttori e dei presentatori: anche la loro categoria però è in sciopero da più di due mesi. Attori e sceneggiatori stanno attuando lo sciopero in modo scrupoloso, inclusi quelli delle serie che hanno ricevuto più candidature quest’anno, ossia Succession, The Last of Us, The White Lotus e Ted Lasso.