Le foto del viaggio del Papa nel Sud Est asiatico

Venerdì Papa Francesco è partito da Singapore per tornare in Italia dopo un viaggio di 12 giorni tra l’Asia e l’Oceania: il più lungo del suo papato. Era cominciato martedì 3 settembre con l’arrivo all’aeroporto di Giacarta, capitale dell’Indonesia, ed è proseguito tra Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Per un uomo di 87 anni che si sposta quasi sempre in sedia a rotelle è stato un viaggio piuttosto impegnativo, con numerosi incontri e discorsi, che però Francesco sembra aver retto piuttosto bene e senza cambi di programma. Ha affrontato temi vari e attuali, dal cambiamento climatico alla povertà, concentrandosi in particolare sull’importanza del dialogo tra il cristianesimo e l’Islam, trovandosi in paesi con comunità musulmane anche molto numerose, fra cui l’Indonesia, che ha quella più grande del mondo.

In Papua Nuova Guinea il Papa ha visitato un villaggio remoto ai margini della giungla, a cui ha portato quintali di beni tra cui medicine e vestiti. A Timor Est, l’unico dei paesi che ha visitato ad avere una maggioranza cattolica, alla messa che ha celebrato hanno partecipato 600mila persone, circa la metà della popolazione del paese. Questa gallery ripercorre il suo viaggio attraverso le fotografie più belle, dalle cerimonie di benvenuto, alle messe negli stadi fino agli incontri con i singoli fedeli.

