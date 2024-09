Marco Bucci sarà il candidato del centrodestra per le elezioni in Liguria

Il sindaco di Genova Marco Bucci sarà il candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Liguria, che si terranno il 27 e il 28 ottobre. Lo hanno annunciato in un comunicato congiunto i leader della coalizione Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, Matteo Salvini della Lega, Antonio Tajani di Forza Italia e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Quest’estate Bucci aveva già ricevuto l’invito del centrodestra a candidarsi per le regionali in Liguria, ma aveva rifiutato, tra le altre cose perché a giugno era stato operato d’urgenza per un tumore della pelle che si era diffuso ai linfonodi. Nei giorni scorsi i leader si erano riuniti per trovare un possibile candidato, ma le trattative non avevano portato a nulla e sono tornati a chiedere a Bucci, che alla fine ha accettato nonostante le sue condizioni di salute non siano ancora ottimali.

«È stato uno dei protagonisti di quel ‘modello Genova’ che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi», hanno scritto Meloni, Salvini, Tajani e Lupi. Bucci, che ha 64 anni è un ex manager d’azienda, vinse le elezioni comunali nel 2017 al ballottaggio da candidato “civico” sostenuto da destra e centrodestra, il primo della storia di Genova. Venne poi riconfermato nel 2022 per un secondo mandato.