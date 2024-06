Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato operato d’urgenza per un tumore

Lunedì il sindaco di Genova, Marco Bucci, è stato operato d’urgenza all’ospedale genovese Galliera: ha subìto un intervento chirurgico per quella che una nota diffusa dall’ospedale ha definito «una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea», cioè un tumore della pelle che si è diffuso ai linfonodi. L’ospedale ha fatto sapere che l’intervento chirurgico su Bucci è andato bene e che resterà ricoverato in ospedale più o meno per altri 5 giorni, per poi cominciare le «terapie del caso».

Bucci ha 64 anni ed è al secondo mandato da sindaco di Genova, dove fu eletto la prima volta nel 2017 e poi riconfermato nel 2022, in entrambe le occasioni come indipendente sostenuto da una coalizione di partiti di destra. Durante la convalescenza le sue funzioni saranno assunte dal vicesindaco, Pietro Piciocchi.