È morto l’attore e doppiatore James Earl Jones

È morto l’attore e doppiatore statunitense James Earl Jones. Aveva 93 anni. Le cause della morte non sono ancora state diffuse. Jones era noto per avere avuto una lunghissima carriera da attore fra cinema e teatro, ma anche da doppiatore: è stato infatti il doppiatore di Darth Vader nella saga di Star Wars – entrato nell’immaginario popolare sia per il suo aspetto sia per la sua voce potente cavernosa – ma anche di Mufasa nella versione originale del Re Leone.

Fra gli anni Ottanta e Novanta Jones aveva anche recitato in diversi film di successo: era stato il padre del protagonista in Il principe cerca moglie di Eddie Murphy, uno dei personaggi principali di L’uomo dei sogni, e un potente funzionario della CIA in tre film della saga d’azione con protagonista Jack Ryan, fra cui Caccia a Ottobre Rosso. Nel 1982 era stato anche l’antagonista del film Conan il barbaro, uno dei film più famosi di Arnold Schwarzenegger.

Per lunghi tratti della sua carriera, però, Jones era stato soprattutto un celebrato attore di teatro. Nato nel 1931 in un piccolo paese del Mississippi e cresciuto in Michigan, Jones si trasferì a New York per recitare, e a 26 anni esordì nei teatri di Broadway, il pezzetto del distretto di Manhattan dove hanno sede i teatri più apprezzati della città.

A Broadway Jons recitò in moltissime produzioni di successo, da Fences a The Great White Hope passando per diversi drammi di William Shakespeare. Nel 2022 un noto teatro di Broadway, il Cort Theatre, fu rinominato James Earl Jones Theatre proprio per celebrare la sua lunga carriera teatrale.