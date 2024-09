La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli US Open

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto la finale femminile degli US Open, che si giocano a New York e sono uno dei quattro tornei dello Slam, i più prestigiosi al mondo. Sabalenka ha battuto la statunitense Jessica Pegula per 7-5, 7-5, in una partita intensa che si sarebbe potuta complicare per Sabalenka soprattutto nel secondo set, quando era sotto 4-2 nel punteggio ed è riuscita a recuperare un break di svantaggio (il break c’è quando un giocatore o una giocatrice perde il game di servizio).

Per Sabalenka, che è seconda nella classifica delle tenniste più forti al mondo, è la terza vittoria in uno Slam: le prime due le ottenne entrambe agli Australian Open, nel 2023 e nel 2024. A New York invece era arrivata in semifinale nel 2021 e nel 2022, e in finale nel 2023. Quell’anno perse contro la statunitense Coco Gauff. Dopo la sconfitta in finale disse che sarebbe stata una «lezione» per lei e che «sarebbe tornata più forte». Sabalenka è la prima tennista dal 2012 a vincere gli US Open l’anno dopo aver perso una finale, l’ultima a farlo era stata Serena Williams.