La tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Australian Open, uno dei tornei del Grande Slam, i quattro più importanti e prestigiosi del tennis. Ha battuto in finale la cinese Zheng Qinwen in modo piuttosto netto, in due set (nel tennis femminile si gioca al meglio dei tre) con il punteggio di 6-3, 6-2, in solo un’ora e 16 minuti. Sabalenka si è così riconfermata campionessa del torneo, che aveva vinto anche l’anno scorso: è il suo secondo titolo Slam in assoluto in carriera.

Sabalenka è la tennista numero 2 nel ranking WTA, l’organizzazione mondiale del tennis femminile (la prima è la polacca Iga Swiatek), mentre Zheng dopo il risultato di questo torneo diventerà la numero 7, il suo miglior risultato in carriera (prima del torneo era numero 13).