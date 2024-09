Il tennista italiano Jannik Sinner è in finale agli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più importanti e prestigiosi del tennis, dopo aver battuto in semifinale l’inglese Jack Draper in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-2 (negli Slam si gioca al meglio dei cinque set, quindi vince il primo che arriva a tre). La partita è stata combattuta soprattutto nei primi due set, ma Sinner non è mai andato in svantaggio e si è dimostrato superiore nei momenti decisivi.

In finale, domenica, Sinner incontrerà il vincitore dell’altra semifinale tra gli statunitensi Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Tra gli uomini Sinner è il primo italiano di sempre in finale agli US Open, ma prima di lui nel 2015 c’era stata una finale tra due itaiane: Roberta Vinci e Flavia Pennetta, con quest’ultima che aveva poi vinto il torneo. Per Sinner è la seconda finale in un torneo del Grande Slam, dopo gli Australian Open che aveva vinto a gennaio.

Sinner ha 23 anni, è al primo posto nella classifica mondiale maschile del tennis e partirà da favorito in finale chiunque sarà l’avversario. Nei quarti di finale, la partita più difficile per lui fin qui, aveva battuto in quattro set il russo Daniil Medvedev (numero 5 al mondo). Nei primi turni del torneo erano stati eliminati a sorpresa sia il serbo Novak Djokovic (numero 2 al mondo) che lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 3). Negli altri Slam quest’anno Sinner ha sempre avuto un rendimento di alto livello: dopo la vittoria agli Australian Open, a giugno era arrivato in semifinale al Roland Garros e a luglio ai quarti di finale a Wimbledon.

Sinner sta giocando la migliore stagione della sua carriera, con statistiche al livello delle migliori di sempre: fin qui ha vinto 54 partite e ne ha perse solo 5, vincendo cinque tornei su cinque finali giocate. Quella agli US Open è la sesta finale in stagione.

Draper, 22 anni, è considerato da tempo uno dei migliori giovani del circuito maschile e dopo questo torneo salirà al 20esimo posto della classifica mondiale: è il suo miglior risultato, raggiunto dopo una stagione in cui ha alzato il proprio livello cominciando a vincere con una certa regolarità. A giugno Draper aveva vinto il suo primo torneo in carriera nell’ATP 250 di Stoccarda, che si gioca sull’erba, una superficie su cui al momento è uno dei tennisti più competitivi al mondo.