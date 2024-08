Novak Djokovic è stato eliminato inaspettatamente al terzo turno degli US Open

Il tennista serbo Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno degli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi e importanti al mondo. Djokovic, che ha 37 anni e aveva vinto l’edizione dello scorso anno, ha perso in quattro set (6-4, 6-4, 2-6, 6-4) contro l’australiano Alexei Popyrin. È stata una sconfitta piuttosto sorprendente perché Djokovic è il numero 2 nel ranking mondiale dei migliori tennisti, e Popyrin numero 28. Popyrin, che ha 25 anni, si è qualificato così per la prima volta agli ottavi di finale di un torneo del Grande Slam. Venerdì c’era stata un’altra sconfitta a sorpresa, quella dello spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 al mondo, che aveva perso in tre set (6-1, 7-5, 6-4) contro l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 74 al mondo.