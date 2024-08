Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz è stato eliminato a sorpresa al secondo turno degli US Open

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 delle classifiche mondiali, è stato eliminato al secondo turno agli US Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i più prestigiosi e importanti. Alcaraz ha perso a sorpresa in tre set (6-1, 7-5, 6-4), in modo piuttosto netto contro l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 74 al mondo, che ha ottenuto probabilmente la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Fin qui quest’anno Alcaraz era andato molto bene nei tornei del Grande Slam, vincendo sia il Roland Garros che Wimbledon (vinse invece gli US Open nel 2022).

Alcaraz, che di recente aveva perso in finale contro Novak Djokovic nel torneo delle Olimpiadi di Parigi, aveva mostrato di non essere particolarmente in forma già nel primo turno degli US Open, ma nelle 2 ore e 19 minuti della partita contro van de Zandschulp ha giocato molto male. Nel torneo Alcaraz era nella parte del tabellone dell’italiano Jannick Sinner, che avrebbe potuto affrontare in semifinale. Sinner giocherà domani il terzo turno del torneo contro l’australiano Christopher O’Connell.