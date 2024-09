Jannik Sinner è in semifinale agli US Open di tennis, dopo aver battuto Daniil Medvedev

Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il russo Daniil Medvedev ai quarti di finale degli US Open, uno dei quattro Slam, i tornei più importanti del tennis: si è così qualificato per la semifinale, in programma venerdì, dove giocherà contro l’inglese Jack Draper. Sinner ha battuto Medvedev in quattro set, in una partita durata circa 2 ore e 40 e vinta con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 (negli Slam si gioca al meglio dei cinque set, quindi vince il primo che arriva a tre). L’altra semifinale sarà invece tra gli statunitensi Taylor Fritz e Frances Tiafoe.

Dopo un primo set vinto in modo brillante, Sinner aveva perso il secondo con un punteggio molto netto (6-1), ma senza che ci fosse un calo vistoso nel suo rendimento: era stato invece bravo Medvedev a sfruttare le occasioni a sua disposizione con un gioco più offensivo. Nel terzo e nel quarto set però Sinner ha continuato a giocare bene e Medvedev non è riuscito a mantenere lo stesso livello mostrato nel secondo set, commettendo pochi errori ma decisivi.

Tra quelli rimasti in gara, Medvedev era l’avversario più temibile di Sinner, che è il tennista al primo posto della classifica mondiale e il favorito del torneo. Medvedev è invece il numero 5 al mondo, ma è soprattutto molto competitivo sul cemento, la superficie su cui si giocano gli US Open. Nei primi turni del torneo erano invece stati eliminati a sorpresa sia il serbo Novak Djokovic (numero 2 al mondo) che lo spagnolo Caros Alcaraz (numero 3). Per Sinner è la prima semifinale agli US Open. Negli altri Slam quest’anno ha sempre avuto un rendimento di alto livello: a gennaio aveva vinto gli Australian Open, a giugno era arrivato in semifinale al Roland Garros e a luglio ai quarti di finale a Wimbledon (dove era stato battuto proprio da Medvedev).