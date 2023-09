La tennista statunitense Coco Gauff ha vinto la finale femminile degli US Open – uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo, che compongono il cosiddetto Grande Slam – battendo la bielorussa Aryna Sabalenka in tre set (2-3, 6-3, 6-2). Per Gauff, che ha 19 anni, è la prima vittoria in un torneo del Grande Slam. Finora aveva raggiunto solo una volta una finale, nel Roland Garros del 2022, in cui era stata però sconfitta dalla polacca Iga Swiatek.

The championship moment as heard on US Open radio 🎙️⤵️ pic.twitter.com/PzB4dTTQJo — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023