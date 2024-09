Martina Caironi ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri T63

Martina Caironi ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri categoria T63, in cui gareggiano le atlete le cui gambe sono state amputate sopra il ginocchio. Caironi ha vinto in 14,16 secondi dopo una gara particolare, nella quale Ambra Sabatini, campionessa paralimpica in carica e considerata favorita per la vittoria finale, è caduta a una decina di metri dalla fine, quando sembrava stesse per vincere. Con la caduta di Sabatini è stata rallentata anche la terza italiana, Monica Contrafatto, che le correva a fianco e alla fine è arrivata quarta.

Martina Caironi ha 34 anni ed è una delle atlete italiane paralimpiche più note e vincenti. In queste Paralimpiadi aveva già vinto l’argento nel salto in lungo T63, mentre in precedenza aveva vinto due medaglie d’oro nei 100 metri T42, a Londra nel 2012 e a Rio de Janeiro nel 2016, altre tre medaglie d’argento paralimpiche e ben sei ori mondiali. Prima di questa gara aveva detto che si sarebbe ritirata.

Alle Paralimpiadi di Tokyo Sabatini, Caironi e Contrafatto erano arrivate prima, seconda e terza.