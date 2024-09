Le foto di giovedì a Venezia

In Iddu – L’ultimo padrino un politico siciliano condannato per mafia, Catello (Toni Servillo), viene coinvolto in un’indagine dei servizi segreti, che gli chiedono aiuto per catturare il latitante Matteo (Elio Germano), suo figlioccio. Uscirà al cinema il 10 ottobre e ieri è stato presentato tra i film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, che finisce domani, alla presenza di Servillo, Germano, e i registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Sempre a proposito di italiani, è stato anche il giorno di M. Il figlio del secolo, serie tv tratta dal romanzo di Antonio Scurati in cui recita Luca Marinelli nei panni di Mussolini: è diretto da Joe Wright. L’altro film in concorso presentato ieri è Stranger Eyes di Siew Hua Yeo, primo film prodotto a Singapore in concorso a Venezia da quando esiste il festival.