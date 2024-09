Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di cercare di interferire nelle elezioni presidenziali

Il governo degli Stati Uniti ha accusato la Russia di aver cercato di interferire nelle elezioni presidenziali in programma per novembre attraverso una grande campagna di disinformazione per favorire il candidato Repubblicano Donald Trump (che rispetto alla candidata Democratica Kamala Harris è più scettico sul sostegno all’Ucraina invasa dalla Russia).

Mercoledì i dipartimenti di Giustizia, di Stato e del Tesoro hanno annunciato azioni coordinate per contrastare le presunte operazioni di interferenza della Russia: il procuratore generale Merrick Garland ha accusato l’emittente di stato russa RT, precedentemente nota come Russia Today, di aver pagato 10 milioni di dollari a un’azienda del Tennessee (di cui non è stato fatto il nome) per creare e pubblicare sui social media video in lingua inglese con messaggi a favore degli interessi del governo russo, e in particolare sulla guerra in Ucraina. L’azienda ha pubblicato quasi 2mila video, che hanno ottenuto più di 16 milioni di visualizzazioni solo su YouTube, hanno detto le autorità statunitensi.

Gli Stati Uniti hanno anche annunciato sanzioni contro diverse persone e enti russi: tra questi ci sono una società non profit che avrebbe aiutato RT a mettere in pratica l’operazione e la direttrice di RT Margarita Simonyan.