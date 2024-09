Un attacco russo sulla città ucraina di Poltava ha provocato decine di morti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che almeno 41 persone sono state uccise e circa 180 ferite in un grosso attacco missilistico russo sulla città ucraina di Poltava, nella parte orientale del paese, circa 150 chilometri a ovest di Kharkiv. In base alle prime informazioni l’attacco ha colpito un istituto di formazione e un ospedale vicino; stando a quanto riferito da Zelensky ha danneggiato anche una parte dell’istituto militare per le comunicazioni della zona.

L’attacco è avvenuto attorno alle 14 (le 13 italiane) e secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato compiuto con due missili balistici. Al momento sono in corso le operazioni per cercare di soccorrere le persone ferite, 11 delle quali sono state estratte dalle macerie, ha fatto sapere il ministero della Difesa ucraino. Sempre secondo il ministero diverse persone sono state uccise mentre stavano andando a ripararsi nei rifugi antiaerei poco dopo aver sentito le sirene.

Su alcuni canali Telegram filorussi si dice che è stato bombardato un centro di addestramento per militari e che le persone morte sono cadetti, riferisce BBC News, che al momento non ha però potuto verificare questa informazione. Zelensky ha detto di aver ordinato un’indagine sul bombardamento.