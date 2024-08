C’è stato un grande attacco russo contro diverse città ucraine, tra cui Kiev

Lunedì mattina la Russia ha compiuto un grande attacco con droni e missili contro diverse città ucraine, tra cui la capitale Kiev. Residenti e giornalisti hanno riferito che in città poco prima delle 8:30 si sono sentite alcune esplosioni, ma non è chiaro se gli attacchi russi abbiano colpito degli edifici o se i droni e missili siano stati intercettati dall’aeronautica ucraina. Al momento si sa che una persona è stata uccisa nella città di Lutsk, nell’ovest del paese, e che un’altra è stata uccisa nella regione di Dnipropetrovsk, a sud-est.

Sono state segnalate esplosioni anche in diverse altre città dell’Ovest e del centro del paese: Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih. La DTEK, la più grande azienda energetica privata dell’Ucraina, ha detto che in seguito all’attacco ci sono state interruzioni di corrente in tutto il paese.