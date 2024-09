Maduro vuole anticipare il Natale al primo ottobre

Lunedì il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che anticiperà i festeggiamenti per il giorno di Natale al primo ottobre, apparentemente per guadagnare qualche consenso in un momento in cui la sua popolarità in Venezuela è molto bassa e in cui ci sono grosse proteste antigovernative. Tradizionalmente, durante le settimane che precedono il Natale, il regime venezuelano intensifica infatti gli sforzi per la distribuzione degli aiuti nei quartieri popolari, una misura ovviamente ben accolta dai venezuelani.

L’annuncio è stato fatto nel corso di Con Maduro +, un programma televisivo che va in onda sul canale Globovisión in cui il presidente si rivolge ai venezuelani in una sorta di messaggio alla nazione. Maduro ha detto:

«È settembre e già si sente profumo di Natale. Per questa ragione quest’anno, in omaggio a voi, come forma di riconoscenza nei vostri confronti, anticiperò il Natale al primo di ottobre. Arriva il Natale il primo di ottobre! Per tutti e tutte, è arrivato il Natale, con pace, felicità e sicurezza!»

Maduro ha sostenuto di avere anticipato il Natale per voler ringraziare i venezuelani per aver continuato a lavorare e aver contribuito a «mantenere la pace» durante il gigantesco blackout che venerdì scorso aveva paralizzato il paese. Durante il suo discorso ha inoltre accusato di nuovo l’opposizione di essere stata responsabile del collasso della rete elettrica (accuse senza alcun fondamento).​

Maduro governa il Venezuela in maniera autoritaria dal 2013 ed è appena stato rieletto con estesi brogli. Lo stesso giorno in cui è andato in onda il suo messaggio, un tribunale aveva emesso un mandato di arresto per Edmundo González Urrutia, il candidato dell’opposizione alle ultime elezioni, per diverse accuse fra cui quella di sabotaggio (anche queste accuse senza alcun fondamento).

Non è la prima volta che Maduro decide di anticipare le festività natalizie: lo aveva fatto anche nel 2020, quando erano cominciate il 15 ottobre, e nel 2021, quando in Venezuela hanno iniziato i festeggiamenti il 4 ottobre.

