L’Italia del nuoto paralimpico aggiunge tre medaglie e un record del mondo

Nelle prime tre gare della sessione di nuoto di lunedì alle Paralimpiadi di Parigi l’Italia ha vinto tre medaglie: due d’oro con Simone Barlaam e Federico Bicelli, e una di bronzo con Giulia Terzi, confermando di essere una delle migliori nazionali paralimpiche al mondo in questo sport.

Simone Barlaam ha vinto la medaglia d’oro nei 50 metri stile libero categoria S9, quella in cui gareggiano atleti con disabilità a una gamba, battendo il record del mondo di cui era già detentore (da 23,96 secondi lo ha portato a 23,90). Per lui è la seconda medaglia in queste Paralimpiadi, dopo l’argento vinto nei 400 metri stile libero nel primo giorno di gare. Barlaam ha 24 anni ed è considerato uno dei migliori nuotatori in assoluto alle Paralimpiadi di Parigi: già tre anni fa a Tokyo aveva vinto 4 medaglie, mentre agli ultimi mondiali di Manchester, lo scorso anno, vinse sei medaglie d’oro nelle sei gare a cui partecipò: 50, 100 e 400 metri stile libero, 100 metri dorso, 100 metri farfalla e staffetta 4×100 mista.

Federico Bicelli ha vinto la medaglia d’oro nei 400 metri stile libero categoria S7, la stessa in cui lo scorso anno vinse i Mondiali. Bicelli ha fatto una gara sostanzialmente perfetta, vincendo in 4 minuti, 38 secondi e 70 centesimi davanti all’ucraino Andrii Trusov e all’argentino Iñaki Basiloff: è la sua prima medaglia olimpica individuale, dopo il bronzo nella 4×100 mista maschile vinto alle Olimpiadi di Tokyo. Bicelli ha 25 anni, è di Brescia e gareggia nella categoria S7 a causa di una lesione al midollo spinale chiamata spina bifida.

Sempre nei 400 metri stile libero S7, ma femminili, la 29enne Giulia Terzi ha vinto il bronzo: tre anni fa alle Paralimpiadi di Tokyo vinse l’argento in quella gara e anche due medaglie d’oro e una di bronzo: è un risultato notevole anche considerando che Terzi meno di sette mesi fa ha partorito un figlio.