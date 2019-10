Le due persone che spararono a Manuel Bortuzzo sono state condannate a 16 anni

Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano sono stati condannati a 16 anni di carcere per il tentato omicidio del nuotatore Manuel Bortuzzo e della sua compagna, il 3 febbraio a Roma. Bortuzzo fu ferito dai colpi di pistola sparati contro di lui ed è da allora paralizzato alle gambe. Marinelli e Bazzano si costituirono pochi giorni dopo l’aggressione, dicendo di aver sparato a Bortuzzo per errore, confondendolo con un’altra persona con cui avevano avuto una rissa poco prima. Il processo è avvenuto con il rito abbreviato, che prevede una riduzione della pena. Durante la prima udienza era stata chiesta una condanna a 20 anni – la massima prevista dal rito abbreviato – ma è stata poi ridotta a 16 anni perché non sono state riconosciute tutte le possibili aggravanti.