Le foto di ieri a Venezia

La maggior parte delle attenzioni fotografiche della giornata di ieri al festival di Venezia sono andate a George Clooney e Brad Pitt, protagonisti di Wolfs di Jon Watts, film fuori concorso in cui recitano insieme per la prima volta dal 2008, quando uscì Burn After Reading – A prova di spia. Intorno a quei due c’erano anche Richard Gere e i protagonisti di The Brutalist, film in concorso che racconta trent’anni di storia di László Tóth (Adrien Brody), un architetto ebreo nato in Ungheria, sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti ed emigrato negli Stati Uniti dopo la guerra, che dopo anni di duro lavoro e povertà viene assoldato da un ricco cliente per un lavoro che gli cambierà la vita.