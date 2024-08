Le date della reunion degli Oasis

Martedì mattina la band inglese degli Oasis ha confermato ufficialmente una reunion, ampiamente anticipata dai media a partire da domenica: farà 14 concerti nell’estate del 2025 nel Regno Unito e in Irlanda, a Cardiff, Manchester (la loro città di origine), Londra, Edimburgo e Dublino, tra il 4 luglio e il 17 agosto. I biglietti saranno in vendita da sabato 31 agosto a partire dalle 10 (ora italiana). Non sono al momento previste date in altri paesi. Le date dei concerti, nello specifico, saranno:

• Cardiff – Principality Stadium – 4 e 5 luglio

• Manchester – Heaton Park – 11, 12, 19, 20 luglio

• Londra – Wembley Stadium – 25, 26 luglio e 2, 3 agosto

• Edimburgo – Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8, 9 agosto

• Dublino – Croke Park – 16, 17 agosto

«This is it. This is happening» dice il video pubblicato dalla band.

È una notizia attesa da anni dai moltissimi fan della band, una delle più famose della storia del rock e ancora amata e popolare in tutto il mondo nonostante il loro scioglimento nel 2009, dovuto ai noti screzi tra i fratelli Liam e Noel Gallagher, rispettivamente cantante e chitarrista della band. Da un po’ di tempo erano arrivati i segnali di una riconciliazione tra i due, e domenica sera entrambi avevano condiviso sui social un breve video con un orario, le 9 di mattina di martedì: diversi giornali inglesi avevano confermato che sarebbe stata annunciata una reunion, anticipando alcuni dettagli sui concerti.

La scelta della data dell’annuncio non è casuale: proprio al 28 agosto 2009 risale il litigio che fece sciogliere la band, avvenuto in un camerino prima di un concerto vicino a Parigi. E il 29 agosto ricorre il 30esimo anniversario di Definitely Maybe, il primo disco degli Oasis, che li rese una delle band rock di maggior successo degli anni Novanta, e protagonisti del cosiddetto britpop, l’etichetta sotto la quale vennero riuniti diversi gruppi rock e pop britannici degli anni Novanta, come anche i Blur e i Pulp.