Perché si parla di una possibile reunion degli Oasis

Una serie di indizi che si sono accumulati negli ultimi giorni suggerisce che gli Oasis, la storica band inglese tra le più celebri e amate degli anni Novanta, potrebbe prossimamente riunirsi. È un’ipotesi che è stata fatta molte volte in passato, ma questa volta gli elementi che la sostengono sono più concreti del solito, anche se non c’è ancora niente di certo. In particolare, domenica sera sia Liam sia Noel Gallagher, i fratelli fondatori degli Oasis, hanno pubblicato sui loro account social un breve video con una data e un orario: 27 agosto 2024 alle 8 di mattina, momento in cui secondo l’interpretazione più diffusa potrebbe arrivare un annuncio su un tour della band.

La stampa britannica, abituata a speculazioni e bufale sulla possibilità che la band torni insieme, sta descrivendo come possibile la reunion. Il Times in particolare scrive che «gli addetti ai lavori del settore sono certi che la prossima estate vedremo Noel e Liam Gallagher riunirsi sullo stesso palco per la prima volta dal V Festival di Stafford il 22 agosto 2009».

Gli Oasis, secondo il Times, suoneranno a Heaton Park a Manchester, la loro città di origine, e a Wembley a Londra, nell’estate del 2025, «e una voce suggerisce che questa seconda location sia prenotata per dieci sere». Il video con la data dei fratelli Gallagher è stato pubblicato dopo l’indiscrezione del Times sui concerti.

Domenica, Liam Gallagher ha risposto in modo criptico a diversi tweet della stampa britannica sulla possibile reunion, e in un post ha scritto: «non ho mai amato la parola EX». La sera ha suonato al Reading Festival, dove ha dedicato al fratello Noel la canzone degli Oasis “Half The World Away”, e “Cigarettes & Alcohol” alle persone che «odiano» la band. Durante il concerto, lo schermo ha proiettato lo stesso annuncio comparso sui suoi profili social.

Dal primo disco Definitely Maybe, pubblicato nel 1994, gli Oasis si affermarono come una delle più grandi band del cosiddetto britpop, l’etichetta sotto la quale vennero riuniti diversi gruppi rock e pop britannici degli anni Novanta, come anche i Blur e i Pulp. Dopo una carriera di enormi successi commerciali, si sciolsero nel 2009 prima di un concerto a Parigi. Entrambi i fratelli hanno proseguito con le loro carriere soliste, senza avvicinarsi però ai successi ottenuti con gli Oasis.

Dal 2009 a oggi Noel e Liam Gallagher sono stati protagonisti di quella che probabilmente è la faida famigliare più famosa della storia del rock, litigando violentemente e pubblicamente per anni. Negli ultimi anni c’erano stati però alcuni segnali di un riavvicinamento tra i due, e in una recente intervista in occasione del trentesimo anniversario di Definitely Maybe (che sarà il 29 agosto), Noel aveva lodato le doti vocali di Liam, una cosa che era sembrata particolarmente insolita.

– Leggi anche: Una canzone degli Oasis