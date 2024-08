Il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato arrestato in Francia

Sabato sera Pavel Durov, miliardario fondatore e amministratore dell’app di messaggistica Telegram, è stato arrestato all’aeroporto di Le Bourget, vicino a Parigi.

La magistratura francese lo ha accusato di essere complice delle attività illegali permesse da Telegram, un sistema di messaggistica che oltre a non avere una moderazione non collabora con le forze dell’ordine nelle indagini. Grazie agli strumenti offerti dall’app, come l’utilizzo di un numero di telefono temporaneo e lo scambio di criptovalute, Telegram viene utilizzato dai criminali per diverse attività illegali, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti e le truffe, e per diffondere campagne di disinformazione.

Durov è stato arrestato mentre era a bordo del suo jet privato, arrivato dall’Azerbaijan. Nato in Russia, 39enne, vive a Dubai dove ha sede Telegram, e ha una doppia cittadinanza emiratina e francese. Durov ha lasciato la Russia nel 2014 dopo essersi rifiutato di consegnare a un’agenzia di intelligence russa i dati ucraini di un altro social network che gestiva, VK.