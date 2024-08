Israele ha attaccato Hezbollah in Libano

Nella notte tra sabato e domenica ci sono stati intensi attacchi aerei incrociati tra Israele e Libano. L’esercito israeliano per primo ha detto di aver attaccato con missili e razzi alcuni obiettivi nel sud del Libano, come forma di difesa «preventiva» in vista dell’attacco imminente che il gruppo paramilitare e politico radicale Hezbollah stava preparando. Poco dopo Hezbollah ha attaccato Israele con droni e razzi e diffuso un comunicato in cui dice di aver colpito Israele in risposta all’attacco dell’esercito israeliano a Beirut del 30 luglio, in cui era stato ucciso il suo membro Muhsin Shukr, noto anche come Fuad Shukr.

È stato uno degli scontri più intensi tra Israele ed Hezbollah (che sostiene Hamas ed è sostenuto dall’Iran) degli ultimi mesi. L’aumento delle tensioni tra i due era iniziato con la guerra nella Striscia di Gaza e si è intensificato soprattutto negli ultimi mesi, in particolare dopo il lancio del razzo di Hezbollah che ha ucciso 12 bambini e ragazzi a Majdal Shams, una città sulle alture del Golan, territorio che Israele occupa dal 1967 dopo averlo sottratto al controllo della Siria.

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari ha detto di aver disposto un centinaio di aerei da guerra nel corso della notte, e di aver colpito centinaia di lanciarazzi nel sud del Libano impedendo in questo modo un attacco più violento di Hezbollah. La National News Agency (NNA), l’agenzia di stampa statale libanese, ha detto che l’attacco di domenica notte è stato uno dei peggiori dal 7 ottobre: almeno due persone sono state ferite, una gravemente, e sono state danneggiate diverse infrastrutture, anche della rete elettrica e idraulica.

Hezbollah ha detto di aver colpito 11 obiettivi militari in Israele e di aver lanciato più di 300 tra razzi e droni nel nord del paese: se questi numeri dovessero essere confermati sarebbe uno degli attacchi contro Israele più massicci dell’ultimo anno. L’esercito israeliano ha detto di aver subito «pochissimi danni» dall’attacco: Nadav Shoshani, portavoce dell’esercito, ha sostenuto che inizialmente il piano di Hezbollah era di attaccare il territorio centrale di Israele, cosa che se non fosse stata impedita avrebbe causato molti più danni. Attorno alle 8:30 (ora italiana) Hezbollah ha fatto sapere di aver concluso il proprio attacco «per oggi».

Il ministro della della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato lo stato d’emergenza per le prossime 48 ore. Il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu ha detto di aver convocato una riunione d’urgenza domenica mattina presto, e che insieme a Gallant stanno gestendo la situazione dalla base militare dell’esercito a Tel Aviv. In Israele i voli da e per l’aeroporto di Ben Gurion, a Tel Aviv, sono stati sospesi per alcune ore e sono poi ripresi alle 7 del mattino, ora locale.