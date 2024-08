Tom Daley ha detto che si ritira

Il noto tuffatore inglese Tom Daley, che ha appena partecipato alla sua quinta Olimpiade vincendo una medaglia d’argento nei tuffi sincronizzati dalla piattaforma 10 metri assieme a Noah Williams, ha confermato il suo ritiro (già ipotizzato in queste settimane). Lo ha annunciato in un’intervista data alla BBC al suo rientro da Parigi 2024, dicendo di aver «spuntato» moltissime cose dalla sua «lista dei desideri», tra cui aver gareggiato davanti alla sua famiglia ed essere stato portabandiera del Regno Unito, che il Comitato olimpico internazionale riconosce ufficialmente come Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Daley ha 30 anni, è una persona molto nota sia in tv che sui social network ed è il tuffatore che ha ottenuto più medaglie nella storia del suo paese. Ha partecipato per la prima volta alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, quando aveva 14 anni, piazzandosi settimo nella gara individuale di tuffi dalla piattaforma da 10 metri, e da allora ha vinto medaglie a ogni edizione successiva, sempre da quell’altezza: un bronzo nella gara individuale a Londra 2012 e altri due nei tuffi sincronizzati a Rio 2016 e a Tokyo 2020, dove ha anche vinto un oro nella gara individuale sempre nella piattaforma 10 metri.

Dopo i Giochi in Giappone Daley si era ritirato per due anni, ma poi aveva deciso di ricominciare a gareggiare perché – come ha raccontato – suo figlio Robbie, di sei anni, gli aveva detto che lo avrebbe voluto vedere tuffarsi alle Olimpiadi. Ha detto che già prima dell’inizio di Parigi 2024 aveva deciso che quella ai Giochi sarebbe stata la sua ultima gara.

«Sono davvero contento di com’è andato tutto quanto», ha detto Daley alla BBC:

È sempre difficile dire addio al tuo sport. Ci sono un sacco di cose da elaborare, ma credo sia il momento giusto. Quest’anno mi è sembrato davvero un di più e sono riuscito a gareggiare davanti alla mia famiglia, ai miei figli. Sono arrivato a essere portabandiera. Quindi sì, ho spuntato la mia lista dei desideri in ogni senso.

Nato a Plymouth nel 1994, Daley è anche uno degli atleti olimpici ad aver fatto coming out, nel 2013, con un video in cui raccontava della sua relazione con un uomo che era stato molto apprezzato per la leggerezza e la sincerità con cui aveva affrontato il tema. Nel 2017 si è sposato con Dustin Lance Black, con cui ha avuto due figli tramite gestazione per altri, Robbie e Phoenix, rispettivamente di sei anni e uno e mezzo. Ai Giochi del 2021 inoltre si era fatto notare perché lavorava a maglia mentre assisteva alle gare degli altri atleti: un hobby che gli ha dato ancora più popolarità sui social.

Parlando con Vogue poco prima della partenza da Parigi, Daley ha detto che con l’argento vinto a questi Giochi ha «completato tutti i colori». Ha raccontato di aver sentito molta pressione nel gareggiare a Parigi 2024 sapendo che quella sarebbe stata la sua ultima Olimpiade. Ma ha anche detto di essersi liberato di molta tensione dopo essere uscito dagli spogliatoi e aver visto suo marito, i figli, gli amici e la famiglia tra il pubblico.

