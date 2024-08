In Russia anche la regione di Belgorod, vicina a quella di Kursk dove è in corso l’offensiva ucraina, è stata in parte evacuata

Lunedì Vyacheslav Gladkov, governatore della regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, ha ordinato l’evacuazione del distretto di Krasnaja Jaruga a causa delle attività militari ucraine oltre il confine, considerate potenzialmente pericolose. Da martedì scorso nella vicina regione russa di Kursk è in corso un’offensiva ucraina, la più significativa dall’inizio dell’invasione russa nel 2022: l’esercito ucraino è entrato per 30 chilometri in territorio russo, in un’operazione sorprendente.

Più di 75mila persone sono già state allontanate dalla regione di Kursk e in particolare dalle zone confinanti con l’Ucraina, secondo l’agenzia di stampa russa Tass. Venerdì un ente governativo russo ha inoltre imposto una specie di stato di emergenza che permette alle autorità locali nelle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk di adottare “misure antiterrorismo”, tra cui limitare il movimento delle persone, ordinarne il trasferimento, entrare nelle abitazioni private e intercettare le telefonate. Anche l’Ucraina ha ordinato l’evacuazione di circa 20mila persone dal suo lato del confine, nella regione di Sumy.

Il distretto di Kranaja Jaruga ha circa 14mila abitanti e si trova a circa 70 chilometri a ovest del capoluogo Belgorod e a 50 chilometri a sud di Sudzha, la cittadina della regione di Kursk dove ci sono stati alcuni degli scontri più intensi fra le forze russe e ucraine.

