Belle foto olimpiche da guardare, o riguardare

Le Olimpiadi di Parigi sono state anche due settimane (o poco più) di belle foto. Alcune da sole raccontano una storia: come quelle dei tennisti spagnoli Rafael Nadal e Carlos Alcaraz che giocano insieme il torneo di doppio, già rinominati “Nadalcaraz”, o quella del tributo della ginnasta più forte di tutti i tempi, Simone Biles, alla sua più grande rivale che l’ha battuta per la prima volta, Rebeca Andrade. Altre sono semplicemente belle da vedere oppure affascinanti per come sono state scattate, come quella della ginnasta italiana Sofia Raffaeli durante un esercizio con la palla, talmente precisa nel tirare indietro il collo da sembrare senza testa. Ne abbiamo raccolte un po’ che vale la pena rivedere.

