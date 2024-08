Decine di persone sono state uccise da un bombardamento israeliano su una scuola usata come rifugio, a Gaza

Sabato mattina l’esercito israeliano ha bombardato la scuola al Tabin vicino alla città di Gaza, nel nord della Striscia: la protezione civile palestinese, che nella Striscia è controllata da Hamas, ha detto che almeno 90 persone sono state uccise. Come molte altre scuole della Striscia di Gaza, in seguito all’inizio della guerra (lo scorso 7 ottobre) anche quella di al Tabin è stata trasformata in un rifugio per le persone palestinesi che fuggono dai continui bombardamenti e attacchi dell’esercito israeliano.

Secondo l’esercito israeliano l’edificio era usato come centro operativo da circa 20 miliziani di Hamas e del Jihad Islamico il secondo gruppo armato più grande della Striscia di Gaza. È una motivazione usata spesso dall’esercito israeliano per giustificare i moltissimi attacchi compiuti nella Striscia. Nadav Shoshani, un portavoce dell’esercito, ha detto inoltre che l’attacco è stato compiuto in modo «accurato» e il numero di persone uccise indicato dalle autorità di Striscia è esagerato. Al momento è impossibile verificare in modo indipendente le conseguenze del bombardamento.

Mahmoud Basal, un portavoce della protezione civile, ha detto che nelle prime ore della mattinata tre missili hanno colpito una moschea che si trova all’interno della scuola, dove circa 250 persone si erano radunate per pregare. Nell’edificio erano presenti anche anziani, donne e bambini. Al momento non tutti i corpi sono stati identificati. Alcuni video che stanno circolando online mostrano persone uccise, mutilate o ferite a seguito dell’attacco, mentre i sopravvissuti cercano di soccorrerle.

Negli ultimi giorni l’esercito israeliano ha bombardato almeno altre sei scuole nel nord della Striscia di Gaza usate come rifugio per gli sfollati, sostenendo sempre che fossero usate come centri di comando e di controllo da Hamas. Decise di persone palestinesi sono state uccise. Secondo le Nazioni Unite, dall’inizio della guerra allo scorso 6 luglio sono state colpite da attacchi israeliani 477 delle 564 scuole presenti nella Striscia di Gaza.

Ieri l’esercito israeliano ha inoltre iniziato la sua terza operazione di terra nella città di Khan Yunis, a sud della Striscia. È quindi iniziata una nuova evacuazione della zona: ai civili è stato chiesto di spostarsi verso Al Mawasi, lungo la costa sul Mediterraneo, una zona che in passato era a sua volta stata attaccata in più occasioni nonostante le forze israeliane l’avessero indicata come sicura. Israele sostiene che l’obiettivo della nuova operazione a Khan Yunis sia impedire ai membri delle organizzazioni militanti palestinesi di raggrupparsi in città e colpire i loro centri operativi.

