A Vienna i fan di Taylor Swift hanno fatto festa comunque

Giovedì diverse centinaia di fan si sono trovate per le strade di Vienna a cantare canzoni di Taylor Swift e scambiarsi braccialetti dell’amicizia, in una specie di grande festa che ha coinvolto anche negozi e altre attività locali. Migliaia di persone infatti si trovavano in città per assistere al primo dei tre concerti di Taylor Swift cancellati all’ultimo per la minaccia di un attacco terroristico, e si sono organizzate in modo alternativo. Secondo gli organizzatori erano previste almeno 65mila persone a concerto, più altre migliaia che lo avrebbero ascoltato da fuori.

Centinaia di fan si sono ritrovati in Corneliusgasse, una via molto stretta il cui nome ricorda quello di Cornelia Street a New York, che è anche il titolo di una canzone di Swift. Vicino allo stadio Ernst Happel, dove si sarebbero dovuti tenere i concerti, alcuni fan hanno scritto messaggi sull’asfalto con dei gessetti.

Alcune attività locali hanno promosso iniziative di solidarietà per i fan: BBC ha scritto che ristoranti e bar regalavano cose da mangiare e alcuni musei hanno aperto gratuitamente. Una chiesa ha suonato canzoni di Swift tutto il giorno.

La comunità di fan di Taylor Swift è una delle più affiatate al mondo, soprattutto online, e non è strano che sia riuscita a organizzare un ritrovo alternativo così partecipato per occupare il tempo lasciato libero dal concerto annullato. Una fan ha detto a BBC che «in fondo quello che sentiamo è solo la gratitudine di essere al sicuro e che tutti stiano bene».

L’Eras Tour di Taylor Swift è uno dei tour musicali più grandi di tutti i tempi, iniziato negli Stati Uniti nel 2023 e da alcune settimane in Europa. L’elaborato meccanismo con cui sono stati messi in vendita i biglietti l’anno scorso ha fatto sì che migliaia di persone li abbiano comprati anche in città fuori dal proprio paese, cosa che porta per ogni data anche migliaia di fan stranieri in ogni città. Molti americani, inoltre, hanno programmato le proprie vacanze in Europa in modo da poter vedere Taylor Swift in concerto.

In Austria da mercoledì sono in corso le indagini sull’attacco terroristico organizzato per giovedì o venerdì. La polizia ha arrestato due persone, e i magistrati stanno cercando di capire se ne sono coinvolte altre. Il primo degli arrestati è un cittadino austriaco di 19 anni. Ha detto alla polizia di aver iniziato a lavorare al piano a luglio, poco prima di prestare giuramento online al gruppo terroristico dell’ISIS.

Il piano era di compiere l’attentato fuori dallo stadio, dove quasi sempre migliaia di persone (se non decine di migliaia) si fermano per sentire il concerto di Swift da fuori. Il diciannovenne ha detto alla polizia che il suo piano era di uccidere quante più persone possibile usando dell’esplosivo e un coltello, ed effettivamente nel suo appartamento a Ternitz, a sud di Vienna, la polizia ha trovato del materiale utile a fabbricare una bomba.