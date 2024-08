Le indagini sull’attacco terroristico sventato al concerto di Taylor Swift

In Austria sono in corso le indagini sul piano scoperto mercoledì per compiere un attacco terroristico a uno dei concerti della cantante statunitense Taylor Swift, programmati per giovedì, venerdì e sabato nella capitale Vienna e annullati proprio per la minaccia di un attentato. Mercoledì la polizia ha arrestato due persone, e i magistrati stanno cercando di capire se ne sono coinvolte altre: per ora non sono stati identificati altri sospettati.

Il primo degli arrestati è un cittadino austriaco di 19 anni. Ha detto alla polizia di aver iniziato a lavorare al piano a luglio, poco prima di prestare giuramento online al gruppo terroristico dello Stato Islamico (ISIS). Il piano era di compiere l’attentato giovedì o venerdì fuori dallo stadio, dove quasi sempre migliaia di persone (se non decine di migliaia) si fermano per sentire il concerto di Swift da fuori, perché non hanno potuto o voluto acquistare un biglietto. Il diciannovenne ha detto alla polizia che il suo piano era di uccidere quante più persone possibile usando dell’esplosivo e un coltello, ed effettivamente nel suo appartamento a Ternitz, a sud di Vienna, la polizia ha trovato del materiale utile a fabbricare una bomba.

Anche il secondo sospettato è un cittadino austriaco, ha diciassette anni e molto probabilmente si è radicalizzato online. A casa sua sono stati trovati materiali riguardanti le organizzazioni terroristiche di al Qaida e dello Stato islamico. Pochi giorni prima di essere arrestato aveva iniziato a lavorare per una società che offre servizi presso lo stadio dove si sarebbero dovuti tenere i concerti. La società che organizza i concerti, Barracuda Music, che era già in contatto con le autorità dopo l’annuncio degli arresti, ha poi deciso di cancellare definitivamente gli eventi proprio quando ha saputo che uno dei due principali sospettati avrebbe lavorato sul luogo durante l’evento. Attualmente non ci sono altri sospettati, ma la polizia ha interrogato un quindicenne che ha avuto contatti con gli altri due.

I tre concerti di Swift facevano parte dell’Eras Tour, un tour mondiale molto partecipato e molto seguito dalla stampa internazionale. Si sarebbero dovuti tenere giovedì, venerdì e sabato allo stadio Ernst Happel, a Vienna, ed erano tutti e tre sold out. Gli organizzatori si aspettavano 65mila persone a serata. Né Taylor Swift né il suo management per ora hanno commentato la vicenda. Le autorità austriache hanno detto di aver comunque rafforzato le misure di sicurezza a Vienna e che l’allarme terrorismo in tutto il paese rimane alto.