I concerti di Taylor Swift a Vienna sono stati cancellati a causa della minaccia di un attacco terroristico

I tre concerti di Taylor Swift previsti a Vienna giovedì, venerdì e sabato sono stati cancellati dopo che è stato scoperto un piano per compiere un attacco terroristico in occasione di uno di essi. Lo ha annunciato la società che li aveva organizzati. Mercoledì la polizia austriaca aveva arrestato due persone accusate di aver organizzato l’attacco.

Uno dei due è un cittadino austriaco di 19 anni che probabilmente si è radicalizzato online: pochi giorni fa avrebbe giurato fedeltà al gruppo terroristico dello Stato islamico (ISIS) tramite internet. È stato arrestato nella regione della Bassa Austria, poco lontano da Vienna, e a casa sua sono state trovate sostanze chimiche che la polizia sta analizzando. La polizia ritiene che l’altra persona fosse in contatto con lui, ed è stata arrestata nella capitale.

Da più di un anno la cantante statunitense Taylor Swift è impegnata in un lungo tour mondiale, estremamente partecipato e seguito dai media. Si stima che a ciascuno dei tre concerti in programma a Vienna avrebbero partecipato circa 65mila spettatori: la società organizzatrice, Barracuda Music, ha detto i biglietti saranno rimborsati, ma non si sa ancora se saranno organizzati nuovi concerti.