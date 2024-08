Carles Puigdemont ha detto di essere ritornato a Waterloo, in Belgio, dove vive dal 2017

L’ex presidente indipendentista catalano Carles Puigdemont ha detto di essere atterrato a Waterloo, in Belgio, dove vive dal 2017. Questo pomeriggio due suoi ex collaboratori avevano fatto sapere che aveva lasciato la Spagna, dove è ricercato dal 2017 per aver organizzato un referendum per l’indipendenza della Catalogna considerato illegale dal governo spagnolo.

Giovedì mattina Puigdemont aveva tenuto un comizio nel centro di Barcellona, dopo sette anni in cui non tornava nel paese, e subito dopo se ne erano perse le tracce nonostante una vasta operazione di polizia. Da allora in Spagna giornali e politici di vari orientamenti stanno accusando i Mossos d’Esquadra, la polizia regionale catalana, di essere responsabili della sua fuga. È la seconda volta che Puigdemont riesce a sfuggire alla giustizia spagnola facendo perdere le sue tracce: era sparito da Barcellona già nel 2017, proprio dopo quel referendum.