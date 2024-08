Che succederà ora in Bangladesh?

Lunedì la prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina si è dimessa e ha lasciato il paese, dopo settimane di grandi proteste antigovernative e di violenza che finora hanno causato centinaia di morti e feriti. In seguito alla notizia moltissimi manifestanti sono scesi in piazza per festeggiare a Dacca, la capitale del paese, e hanno anche dato fuoco alla sede del partito di Hasina, la Lega Awami, ma non è chiaro che cosa succederà ora. La situazione sembra comunque essere molto caotica.

Il capo dell’esercito, Waker Uz Zaman, ha detto alla televisione che ora verrà formato un governo ad interim, ma non ha detto chi lo guiderà. È però molto probabile che in questa transizione politica l’esercito, che nelle ultime settimane aveva represso le proteste su ordine del regime, avrà un ruolo cruciale. Il Bangladesh ha infatti una lunga storia di colpi di stato e dittature militari, e le forze armate sono rimaste molto influenti nel paese.

«Il paese ha sofferto molto, l’economia è stata colpita, molte persone sono state uccise: è tempo di fermare la violenza», ha detto Zaman, vestito con la divisa militare. Zaman ha anche detto di aver avuto dei colloqui con i leader dei principali partiti di opposizione e alcuni membri influenti della società civile, ma non con la Lega Awami, il partito di Hasina.

Le proteste che hanno portato alle dimissioni di Hasina erano cominciate a inizio luglio come mobilitazioni studentesche pacifiche contro il sistema di quote degli impieghi pubblici riservate ai familiari dei reduci della guerra di indipendenza dal Pakistan del 1971, ritenuto da molti discriminatorio in un paese dove i posti di lavoro pubblici sono pochi e molto ambiti. Nonostante a fine luglio la Corte Suprema avesse ridimensionato e modificato il sistema contestato, le proteste si erano poi allargate estendendosi ad altre fasce della popolazione e si erano rapidamente trasformate in una rivolta contro il governo in cui gli studenti hanno comunque mantenuto un ruolo centrale.

– Leggi anche: Chi è Sheikh Hasina, l’ormai ex prima ministra del Bangladesh

Dopo le dichiarazioni di Zaman su una futura amministrazione provvisoria, alcuni leader degli studenti hanno già preso posizione dicendo che non accetteranno alcun futuro governo che non preveda una loro rappresentanza: «I rappresentanti degli studenti che protestano devono far parte del governo provvisorio. Altrimenti, non lo accetteremo», ha detto ad esempio Asif Mahmud, un rappresentante studentesco. I coordinatori delle proteste studentesche hanno poi pubblicato un video su Facebook chiedendo la formazione di un nuovo governo ad interim sotto la guida di Muhammad Yunus, vincitore del premio Nobel per la Pace nel 2006 che, lo scorso gennaio, era stato condannato a sei mesi di prigione per delle presunte irregolarità, da lui sempre contestate, legate all’organizzazione non profit Grameen Telecom, di cui era presidente: «Qualsiasi governo diverso da quello che abbiamo raccomandato non sarà accettato», si dice nel video dove si spiega anche che Yunus avrebbe accettato la proposta degli studenti.

ZI Khan Panna, un avvocato e attivista per i diritti umani, ha espresso a sua volta malcontento per la dichiarazione del capo dell’esercito. «Non abbiamo ricevuto alcun piano concreto dal capo dell’esercito. Ciò che ha detto è una soluzione temporanea. Ma qual è il livello di sostegno pubblico delle persone con cui ha parlato della formazione di un governo provvisorio? Non credo che la gente lo accetterà».

Nel frattempo, un gruppo di 21 personaggi noti nel paese, tra cui attivisti per i diritti umani e avvocati, ha detto che ora il potere dovrebbe essere trasferito a un governo nazionale o provvisorio «attraverso mezzi costituzionali o modificando la costituzione, se necessario, in seguito a discussioni con gli studenti e con i partiti politici in protesta». Il gruppo ha anche sottolineato che i militari non dovrebbero gestire il paese, che dovrebbero cedere il potere a un governo civile e tornare nelle loro caserme poiché il loro ruolo dovrebbe essere quello di proteggere il Bangladesh dalle minacce esterne e non quello di governare.

In una dichiarazione fatta dal dipartimento delle pubbliche relazioni dell’esercito si dice che Waker Uz Zaman avrà presto dei colloqui diretti anche con i rappresentanti degli studenti e degli insegnanti che protestano da settimane.

Mubashar Hasan, un esperto di Bangladesh dell’Università di Oslo, ha detto a BBC che ci sono diversi attori chiave nei futuri negoziati per un governo provvisorio: l’esercito, i coordinatori delle proteste studentesche e i vari gruppi della società civile in protesta. Ha anche detto che non pensa che l’incertezza durerà a lungo, proprio per la determinazione e la capacità politica che la generazione degli studenti ha saputo dimostrare.

Lunedì il presidente del Bangladesh Mohammed Shahabuddin, eletto nel 2023 e membro della Lega Awami, ha ordinato il rilascio dell’ex prima ministra e leader dell’opposizione Khaleda Zia, storica rivale di Hasina fin dagli anni Novanta e parte del Partito nazionalista del Bangladesh (BNP). Zia era da anni agli arresti domiciliari: era stata condannata a 17 anni di carcere con l’accusa di essersi appropriata di fondi destinati alla costruzione di un orfanotrofio. Il presidente Shahabuddin ha ordinato la liberazione anche delle persone arrestate durante le ultime proteste studentesche.

Oggi sono state riaperte le scuole, che erano state chiuse durante le settimane di protesta. Non è ancora chiaro, però, quando riprenderanno le lezioni.