Il nono giorno di Olimpiadi, raccontato con le foto

Alle Olimpiadi di Parigi è stato il giorno del tennista serbo Novak Djokovic, che ha vinto la medaglia d’oro nel torneo maschile individuale battendo lo spagnolo Carlos Alcaraz. Era l’unico trofeo relativamente importante che non aveva ancora mai vinto. Nell’atletica leggera si sono svolte gare di corsa a ostacoli, anche nella specialità in cui gli atleti e le atlete atterrano su una pozza d’acqua dopo averli superati. Ne sono uscite delle gran foto, sia di chi saltava gli ostacoli, sia di chi scattava foto nel frattempo. Il Post ha seguito le gare più importanti nel consueto liveblog quotidiano sulle Olimpiadi, per chi volesse recuperarne i momenti migliori.