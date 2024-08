Marta Maggetti ha vinto la medaglia d’oro olimpica nel windsurf

La velista italiana Marta Maggetti è arrivata prima nella regata finale del torneo femminile di windsurf a Marsiglia, dove si tengono le gare di vela delle Olimpiadi di Parigi. Partecipava alla specialità IQFOiL (un tipo di tavola a vela): dietro di lei sono arrivate l’israeliana Sharon Kantor e l’inglese Emma Wilson, le altre due veliste che partecipavano alla finale. Per l’Italia è la sesta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi.

Maggetti, che ha 28 anni ed è di Cagliari, era partita meno bene rispetto alle sue avversarie ma ha recuperato lo svantaggio nella seconda parte della regata. Ha sfruttato meglio di loro il vento, scegliendo una migliore traiettoria. Il tipo di torneo a cui partecipavano è infatti una gara di velocità in cui occorre seguire un certo percorso indicato da galleggianti, senza oltrepassare una certa area, ma chi gareggia ha la possibilità di decidere liberamente quale traiettoria seguire per arrivare al traguardo.

Prima di vincere questa medaglia olimpica, Maggetti aveva vinto l’oro nel 2022 ai Mondiali di Brest, in Francia, sempre nella classe IQFOiL. È un tipo di tavola da windsurf che all’aumentare della velocità di regata, anziché galleggiare direttamente sull’acqua, viene sollevata per effetto di “idroali” (dette anche foil o hydrofoil, appunto) poste nella parte inferiore della tavola. Questo fa sì che la tavola sia completamente sollevata dall’acqua, come se “volasse”. Le idroali sono in generale superfici immerse direttamente nell’acqua: con l’aumento della velocità permettono di spingere un’imbarcazione (la tavola, in questo caso) verso l’alto.

Alle Olimpiadi di Parigi l’IQFOiL ha sostituito l’RS:X, un altro tipo di tavola che non aveva idroali ma una chiglia tradizionale per bilanciarla sull’acqua, e che era stata usata per le gare di windsurf prima di questa edizione dei Giochi. Oltre che essere più spettacolare da vedere, rispetto all’RS:X l’IQFOiL è soprattutto più veloce, mentre la vela usata è la stessa. Maggetti aveva già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, appunto nella classe RS:X, arrivando quarta.

