Le foto dell’ottavo giorno di Olimpiadi

L’ottavo giorno delle Olimpiadi a Parigi è stato quello delle batterie dei 100 metri maschili, una delle specialità olimpiche più attese in assoluto. Gli italiani Marcell Jacobs e Chituru Ali, che correvano in due diverse batterie, si sono entrambi qualificati per le semifinali di domani. Altre gran foto non sono arrivate da Parigi ma da Marsiglia, dove si svolgono le gare di vela, e dove l’italiana Marta Maggetti ha vinto la medaglia d’oro nel torneo femminile di windsurf, specialità IQFOiL. Ma è successo molto altro, e il Post lo ha raccontato nel suo liveblog sulle Olimpiadi.