Com’è andata la settima giornata di Olimpiadi

Rispetto alla ricca sesta giornata, la settima giornata delle Olimpiadi di Parigi è stata meno densa di medaglie per le atlete e gli atleti italiani: l’Italia ha vinto una sola medaglia d’argento nel canottaggio, dopo una gara molto combattuta. Ha anche ottenuto importanti qualificazioni nel tennis doppio femminile e nell’atletica leggera. Venerdì sono infatti iniziate le gare di atletica, che da sempre sono tra quelle che riscuotono più interesse.

Nel tennis Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la semifinale del torneo di doppio del tennis, contro le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova, con il punteggio di 6-3, 6-2. Domenica giocheranno la finale con la sicurezza di vincere una medaglia, almeno d’argento: sarà la più prestigiosa di sempre per il tennis italiano ai Giochi olimpici (l’unico precedente è un bronzo nel singolare maschile nel 1924). Le avversarie saranno le giocatrici russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva (che però giocano senza bandiera e come “atlete indipendenti”, come tutti gli atleti di nazionalità russa).

Rimanendo sul tennis: nella semifinale del torneo individuale maschile il serbo Novak Djokovic ha battuto con il punteggio di 6-4, 6-2 l’italiano Lorenzo Musetti. Musetti potrà comunque provare a vincere la medaglia di bronzo nella partita di sabato per il terzo posto contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Djokovic invece giocherà la finale per l’oro contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Come dicevamo, l’unica medaglia di venerdì è arrivata nel canottaggio. Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno vinto la medaglia d’argento nel due di coppia dei pesi leggeri (una specialità in cui si gareggia su un’imbarcazione lunga 10 metri con due atleti a bordo, che devono pesare meno di 72,5 kg ciascuno e non più di 70 in media per l’intero equipaggio), superando la Grecia e arrivando dietro all’Irlanda. È stata una gara molto combattuta: Oppo e Soares sono rimasti appaiati con la Grecia fino al traguardo.

Ci sono state poi le qualificazioni di atletica leggera, in cui diversi atleti italiani si sono qualificati per le finali individuali: Dariya Derkach nel salto triplo, Nadia Battocletti nei 5.000 metri, Daisy Osakue nel lancio del disco e Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso. Fabbri si è peraltro qualificato come primo in classifica. L’Italia si poi è classificata anche alla finale della staffetta 4×400 mista.

Nel nuoto il francese Léon Marchand ha vinto anche i 200 metri misti, dopo aver vinto i 200 metri rana, i 200 metri farfalla e i 400 metri misti (una lunga lista, sì). È la quarta medaglia d’oro che ottiene in gare individuali alle Olimpiadi: in tempi recenti ci era riuscito solo lo statunitense Michael Phelps, il nuotatore più forte di tutti i tempi. La nuotatrice australiana Kaylee McKeown ha invece fatto un nuovo record olimpico nei 200 dorso femminili.

La settima giornata delle Olimpiadi è stata resa speciale anche da un altro record olimpico: quello nei 10.000 metri maschili nell’atletica, che per la prima volta sono durati meno di 27 minuti. Tre le altre cose accadute venerdì: il judoka georgiano Guram Tushishvili è stato squalificato da tutte le gare per aver colpito a incontro concluso l’avversario, il francese Teddy Riner (che poi ha vinto l’oro), e la Francia ha vinto oro, argento e bronzo nella BMX racing maschile. Infine c’è stata una rissa al termine della partita di calcio tra Argentina e Francia (erano i quarti di finale), finita 1-0 per la Francia.

