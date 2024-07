Ad agosto molti treni in Italia saranno cancellati o rallentati

Ad agosto molti treni a lunga percorrenza di Trenitalia ci metteranno di più ad arrivare a destinazione o saranno cancellati a causa dei lavori per il potenziamento della rete ferroviaria. I disagi interesseranno anche alcune linee solitamente molto trafficate, tra cui l’alta velocità Milano-Bologna, la Roma-Firenze e la Torino-Milano-Venezia. Ci saranno delle interruzioni del traffico anche sui valichi alpini, che avranno ripercussioni sui collegamenti con la Svizzera.

Secondo quanto comunicato dal Gruppo Ferrovie dello Stato, sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna nella settimana tra lunedì 12 e domenica 18 agosto è previsto un aumento dei tempi di viaggio fino a due ore a causa di interruzioni parziali. Da lunedì 19 a domenica 25 agosto i treni procederanno a velocità ridotta.

Le interruzioni sulla linea Direttissima Firenze-Roma andranno avanti da lunedì 12 a venerdì 23 agosto e riguarderanno la tratta Chiusi-Orvieto, dove saranno fatti dei lavori per impermeabilizzare un viadotto. Successivamente, il 24 e il 25 agosto i treni viaggeranno a velocità ridotta. Le ripercussioni per i viaggiatori dei treni Freccia e Intercity saranno modifiche di orario, cancellazioni o deviazioni di percorso con un allungamento dei tempi di viaggio. Tra Orvieto e Chiusi ci saranno delle deviazioni che riguarderanno gli Intercity e gli Intercity Notte che viaggiano tra Milano e Firenze e tra Roma e Siracusa.

Nei cinque giorni tra il 19 e il 23 agosto le interruzioni sulla Direttissima e i rallentamenti sull’alta velocità Milano-Bologna causeranno aumenti dei tempi di percorrenza fino a 80 minuti (fino a 20 minuti per i soli treni che percorrono la Milano-Bologna verso la linea Adriatica). Nel fine settimana del 24 e 25 agosto sulla Direttissima ci saranno rallentamenti da 5 minuti a un’ora a seconda del treno.

Sulla tratta che collega Milano e Venezia saranno fatti dei lavori per aumentare i collegamenti dell’alta velocità: fino al 20 agosto ci sarà un’interruzione totale della tratta Verona-Vicenza, e ci saranno rallentamenti fino al 26 agosto. Trenitalia prevede limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso con un aumento di percorrenza per le Frecce fino a 90 minuti da Venezia a Milano e fino a un’ora e mezza nella direzione opposta.

Sulla linea tra Bologna e Prato, la tratta che va Pianoro a San Benedetto sarà interrotta fino all’8 settembre. I treni saranno cancellati e sostituiti con bus e ci saranno dei cambiamenti di orario e delle deviazioni per alcuni treni Intercity e Intercity Notte.

FS Italiane ha spiegato che l’obiettivo dei lavori è aumentare la frequenza e la qualità del servizio di trasporto passeggeri. In questi giorni Trenitalia ha inviato 17mila email e 800 sms per avvisare delle modifiche le persone che hanno già comprato i biglietti. In caso di ritardi superiori all’ora o di cancellazioni è possibile riprogrammare il viaggio, oppure rinunciarvi ottenendo un rimborso integrale.