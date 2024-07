Il quarto giorno di Olimpiadi, raccontato con le foto

Il quarto giorno di Olimpiadi a Parigi 2024 è stato quello in cui un po’ a sorpresa sono state eliminate sia la tennista statunitense Coco Gauff sia l’italiana Jasmine Paolini, rispettivamente numero due e cinque nel ranking mondiale femminile. Ma è stato anche il giorno della vittoria della Nazionale maschile di pallavolo contro la Croazia campione del mondo, di una finale tanto attesa per la scherma e poi ancora di altre gare di judo, pallavolo, beach volley, canoa e BMX, tra le altre. Al Post seguiamo Parigi 2024 con la newsletter Parì, con il podcast condotto da Matteo Bordone Tienimi Parigi e soprattutto con un liveblog aggiornato minuto per minuto.

