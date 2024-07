Le foto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Venerdì è stata la giornata della cerimonia di inaugurazione dei Giochi di Parigi 2024, e come ogni cerimonia di apertura è stato un evento grandioso e spettacolare, nonostante un po’ di pioggia. Le atlete e gli atleti delle varie delegazioni non hanno sfilato in uno stadio come di consueto, bensì a bordo di 80 barche lungo la Senna, il fiume che attraversa la capitale francese, sempre tra esibizioni, coreografie e spettacoli. L’Italia ha sfilato poco prima delle 21, con l’altista Gianmarco Tamberi e la fiorettista Arianna Errigo come portabandiera.